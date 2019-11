Antwerpen lässt die Braunschweiger Löwen los

Schon bei seiner Vorstellung am vergangenen Montag hatte Marco Antwerpen gesagt, dass er dem Spiel gegen den Chemnitzer FC entgegenfiebere. An diesem Samstag (14 Uhr) ist es soweit, dann steht er erstmals als Cheftrainer von Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig im heimischen Stadion an der...