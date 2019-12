U21-Nationalelf trifft in Braunschweig auf Österreich

Nachdem die U21-Auswahl des Deutschen Fußball Bundes (DFB) bereits im März 2018 für ein Länderspiel in Braunschweig gastierte, wird das Eintracht-Stadion nun erneut Heimstätte des DFB-Nachwuchses. Am 26. März 2020 trifft die U21-Nationalmannschaft in einem Testspiel in Braunschweig auf den Fußball-Nachwuchs Österreichs. Das hat das DFB-Präsidium am Donnerstag auf seiner Sitzung beschlossen.

Stefan Kuntz: „An Braunschweig haben wir gute Erinnerungen“

U21-Cheftrainer Stefan Kuntz sagt dazu: „An Braunschweig haben wir gute Erinnerungen, sowohl, was die Stimmung im Stadion angeht, als auch an das Ergebnis. Daran möchten wir im März anknüpfen, wenn es zur Wiederauflage des spannenden Gruppenspiels bei der U21-EM 2019 kommt.“

In einer Pressemitteilung von Eintracht Braunschweig ergänzt Eintracht-Geschäftsführer Wolfram Benz: „Wir freuen uns sehr, nach 2018 erneut Gastgeber eines U21-Länderspiels zu sein. Das ist für den Standort Braunschweig ein tolles Erlebnis und eine schöne Gelegenheit, sich über die Region hinaus als emotionale Sport- und Fußballstadt zu präsentieren.“

DFB-Elf in der EM-Quali auf Platz zwei

Fünf Tage nach dem Test gegen Österreich steigt die U21 des DFB gegen Wales wieder in die Qualifikation zur U21-Europameisterschaft 2021 in Ungarn und Slowenien ein. Dort rangiert Deutschland in der Qualifikations-Gruppe neun aktuell mit sechs Punkten aus drei Spielen auf Rang zwei, hinter Belgien, das sieben Punkte in vier Spielen gesammelt hat.

Für die DFB-Elf ist Braunschweig in jedem Fall ein gutes Pflaster. Die Partie im März 2018 gegen Isreal gewann die deutsche Auswahl mit 3:0. feu