BVB startet in Hoffenheim mit Götze und Sancho

Sinsheim. Mario Götze steht im Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei der TSG 1899 Hoffenheim erstmals seit Anfang November wieder in einem Bundesliga-Spiel in der Startelf.

Der 27-Jährige rückt für die Partie ab 20.30 Uhr (ZDF und DAZN) für den verletzten Fußball-Nationalspieler Marco Reus ins erste Aufgebot. Zuletzt hatte Götze bei der 0:4-Auswärtsniederlage beim FC Bayern am 9. November in der Bundesliga von Beginn an gespielt. Auch der zuletzt angeschlagene Jadon Sancho beginnt für den BVB, genauso wie der Ex-Hoffenheimer Nico Schulz.

Die Gastgeber starten erneut ohne Kapitän Kevin Vogt, der anders als beim jüngsten 2:0-Erfolg bei Union Berlin aber diesmal auf der Bank sitzt.