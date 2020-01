Pizarro will nicht mit Abstieg aufhören

Bremen. Stürmerlegende Claudio Pizarro will in seiner letzten Profisaison mit Werder Bremen unbedingt den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga vermeiden.

"So möchte ich meine Karriere nicht beenden", sagte der 41-jährige Peruaner dem Bremer "Weser-Kurier". "Ich will mit einer guten Saison aufhören, deshalb möchte ich diese Rückrunde mit Werder erfolgreich sein."

Die Bremer gehen nur als Tabellenvorletzter in das erste Rückrunden-Spiel beim direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Pizarro glaubt trotzdem daran, dass Werder in der zweiten Saisonhälfte "besser Fußball spielt und mehr Punkte holt, um uns da unten zu befreien. Wir stecken in einer schwierigen Situation. Wir werden bis zum Ende kämpfen, um Werder in dieser Liga zu halten und aus dieser Situation herauszukommen", sagte er.