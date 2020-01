Gegen Jena muss ein Eintracht-Sieg her

Die Vorstellung in München war ernüchternd. Eintracht Braunschweig war nach der Winterpause mit großen Erwartungen in die Saisonfortsetzung der 3. Fußball-Liga gestartet. Doch weder das Resultat (1:4), noch die Leistungen der Profis stellten die Verantwortlichen zufrieden. „Bis auf 25 Minuten, in...