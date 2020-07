FC Bayern startet Mannschaftstraining - Pavard bricht ab

München. Der FC Bayern ist in kompletter Kaderstärke in das erste Mannschaftstraining zur Vorbereitung auf die Champions League gestartet.

Trainer Hansi Flick begrüßte 27 Feldspieler und vier Torhüter zur der Einheit bei regnerischem Schmuddelwetter an der Säbener Straße. Neben den Stars des Fußball-Rekordmeisters, darunter Neuzugang Leroy Sané sowie die beiden zuletzt noch angeschlagenen Niklas Süle und Philippe Coutinho, waren auch Nachwuchsspieler dabei.

Verteidiger Benjamin Pavard konnte das gut einstündige Training nicht beenden. Wie im Internet-Stream zu sehen war, brach der französische Weltmeister die Einheit während eines Trainingsspiels ab, wurde am Knöchel behandelt und mit einem Golf-Kart vom Platz gefahren. Über eine mögliche Verletzung wurde zunächst nichts bekannt. Die Münchner hielten das Training großteils hinter einer Sichtschutzplane ab.

Die Bayern hatten zuletzt nach einem knapp zweiwöchigen Urlaub zunächst mit Einzeltraining zuhause und dann in Kleingruppen die Vorbereitung aufgenommen. Am Sonntag läutete Flick dann mit einer Ansprache das erste Teamtraining und die intensive Trainingsphase vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Chelsea an. Nach einem 3:0 im ersten Duell haben die Bayern beste Chancen auf das Weiterkommen und damit die Teilnahme am End-Turnier in Portugal.

