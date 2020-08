Darts-Idol Taylor wird 60: Einmal Arbeiter, immer Arbeiter

Der Darts-Boom in Deutschland scheint ungebrochen und am 22. Februar kommt mit Phil „The Power“ Taylor der bisher erfolgreichste Darts-Spieler nach Essen in die Grugahalle. Insgesamt 16 Weltmeistertitel hat der sympathische Brite in seiner beispiellosen Karriere gewonnen und wird weltweit in allen Arenen lautstark mit Sprechchören gefeiert.

Phil Taylor und weitere Top-Spieler in Essen

Da Phil Taylor nicht mehr aktiv auf der PDC-Tour (Professional Darts Corporation) antritt, bieten die 1. Essener Darts Open die Gelegenheit seine Präzision und Perfektion an der Scheibe live mitzuerleben. Um ihm das Leben jedoch nicht zu einfach zu machen, stellt sich ihm mit Simon „The Wizard“ Whitlock ein renommiertes Schwergewicht der Dartszene entgegen, der Taylor den Turniersieg streitig machen möchte. Simon Whitlock ist zweimaliger Vizeweltmeister und mehrfacher Teilnehmer der Darts-Premier-League.

Antreten werden außerdem weitere Top-Spieler wie Darryl „The Dazzler“ Fitton, Robert „The Thorn“ Thornton und Mark „The Spider“ Webster.

Tickets gibt es ab 34,90 Euro unter www.printyourticket.de oder www.eventim.de oder unter der Tickethotline: 06073-722740.