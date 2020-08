Vettel zurückhaltend: Keine Wunder dank neuem Chassis

Barcelona. Sebastian Vettel rechnet nicht mit einer eklatanten Verbesserung durch das neue Chassis für seinen Formel-1-Ferrari.

"Ich erwarte keine Wunder", sagte der 33 Jahre alte viermalige Weltmeister bei der Pressekonferenz zum Großen Preis von Spanien. Er hoffe aber, dass er ein reibungsloseres Wochenende und einen reibungsloseren Sonntag beim Rennen (15.10 Uhr/Sky/RTL) haben werde. Vettel ahnt aber: "Es wird ein hartes Wochenende für uns, alles zusammenzubringen und Punkte zu sammeln."

In den bisherigen fünf Rennen der Corona-Notsaison lief es für Vettel denkbar schlecht. Er holte erst zehn Punkte von möglichen 130. Er sei aber weiter entspannt, meinte Vettel, räumte aber auch ein, dass er sich eher in "rauer See" befinde.

Von Frust wollte der gebürtige Heppenheimer aber nicht sprechen, von möglichen Missstimmungen im Team nichts wissen, nachdem er die Rennstrategie am vergangenen Sonntag via Boxenfunk scharf kritisiert hatte und den Ferrari-Taktikern vorgeworfen hatte, es "verbockt" zu haben. Vettel wurde am Ende nur Zwölfter. "Wir haben darüber gesprochen, es geklärt und machen weiter."

Er gehe auch davon aus, dass er im Teamduell mit Charles Leclerc, der bisher 35 Punkte mehr holte, nicht benachteiligt werde. Er vertraue den Leuten um ihn herum, betonte Vettel, der Ende des Jahres den italienischen Rennstall verlassen muss.

© dpa-infocom, dpa:200813-99-157523/2