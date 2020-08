Corona-Fall bei Schalke: Erste zusätzliche Testreihe negativ

Der FC Schalke 04 ist derzeit in Österreich im Trainingslager.

Längenfeld. Im Trainingslager des FC Schalke 04 gibt es nach dem Corona-Fall vorerst keine weiteren positiven Tests.

Das sei das Ergebnis der ersten von drei zusätzlichen Testreihen bei der Trainingslager-Delegation und bei den zuständigen Mitarbeitern im Teamhotel, wie der Fußball-Bundesligist im österreichischen Längenfeld mitteilte. Das Teamtraining soll unter "Beachtung aller behördlichen Auflagen" ohne Zuschauer fortgesetzt werden.

Am Vortag hatte der Verein mitgeteilt, dass eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Das für Montagabend angesetzte Testspiel gegen die Würzburger Kickers wurde kurzfristig abgesagt. Der namentlich nicht genannte Betroffene und die Personen der Kontaktgruppe 1 seien isoliert worden. Teamarzt Patrick Ingelfinger steht für weitere Maßnahmen in Kontakt mit den in Österreich zuständigen Behörden.

