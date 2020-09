"Bremsleitung explodiert" - Vettel-Aus in Monza

Monza. Sebastian Vettel hat beim Formel-1-Heimrennen von Ferrari nach wenigen Runden seinen Wagen wegen eines Defekts abstellen und aufgeben müssen.

"Die Bremsleitung ist explodiert", funkte er an den Kommandostand. Von hinten waren am linken Hinterrad Flammen zu erkennen. Vettel hatte zuvor in einer Schikane bereits den Ausweg nehmen müssen und war durch Styropor-Aufsteller gerast. Für den 33 Jahre alten viermaligen Weltmeister war es im achten Saisonrennen der zweite Ausfall.

Ferrari erlebte beim ersten von zwei Formel-1-Heimrennen in acht Tagen ein Desaster. Nachdem Vettel seinen Wagen hatte abstellen müssen, kam Teamkollege Charles Leclerc zur Mitte des Großen Preises von Italien von der Strecke ab. Der Monegasse krachte mit großer Wucht in die Reifenstapel auf dem Formel-1-Hochgeschwindigkeitskurs von Monza, blieb aber unverletzt. Das Rennen musste nach dem Unfall unterbrochen werden.

