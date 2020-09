Flick richtet Blick nach vorne: Triple "vorbei"

München. Hansi Flick richtet beim FC Bayern München nach dem Urlaubsende und dem Triple-Triumph den Blick wieder nach vorne.

"Wir haben Ziele erreicht, die wir erreichen wollten. Wir haben auch gefeiert - aber jetzt ist es vorbei. Jetzt müssen wir schauen, dass wir uns fokussieren auf die neuen Ziele", sagte der 55 Jahre alte Trainer in der Allianz Arena, nachdem er den Champions-League-Pokal persönlich ins Vereinsmuseum gebracht hatte.

"Ich glaube nicht, dass meine Mannschaft Probleme hat mit der Motivation", sagte er eine gute Woche vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga am 18. September gegen den FC Schalke 04. "Die Spieler, die beim FC Bayern München spielen, die wollen Erfolg, die wollen auch den Erfolg bestätigen", sagte Flick.

Konkret nannte er die neunte Meisterschaft nacheinander: "Klar, bei Bayern München willst du immer Meister werden. Wir wollen die nächste Meisterschaft klarmachen. Aber es wird dieses Jahr verdammt schwer." Konkurrenten wie die von ihm genannten Teams von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und auch Königsklassen-Halbfinalist RB Leipzig hätten einfach mehr Zeit für eine gute Vorbereitung gehabt.

Flick sehnt aktuell das Ende der Transferperiode am 5. Oktober herbei. "Ich will erstmal abwarten, welchen Kader ich zur Verfügung habe und dann schauen, wie wir unsere neue Marschrichtung ausgeben", sagte er. Er plane aktuell auch weiterhin mit dem Spanier Thiago und hoffe, dass es auf den Positionen der nicht mehr zum Bayern-Aufgebot zählenden Leihspieler Ivan Perisic, Philippe Coutinho und Alvaro Odriozola noch Ersatz gibt. Er befinde sich dabei im "engen Austausch" mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic, um wieder Qualität auf diesen Positionen zu bekommen: "Da bin ich guter Hoffnung."

Flick richtete kurz vor dem geplanten Start des FC Bayern München ins Teamtraining am Freitag eine klare Botschaft an Fußball-Nationalspieler Leroy Sané. Der Trainer hatte den für rund 50 Millionen Euro von Manchester City verpflichteten Angreifer aufmerksam bei dessen jüngsten Länderspieleinsätzen gegen Spanien und die Schweiz beobachtet. "Was er gezeigt hat in Ansätzen, erwarte ich über 90 Minuten", sagte Flick mit Blick auf Sanés Zukunft beim FC Bayern.

Der 24 Jahre alte Angreifer werde sich zunächst an den Münchner Spielstil gewöhnen und in diesen einfügen müssen, sagte Flick: "Das ist auch für ihn eine große Umstellung. Das mit Ball war schon sehr vielversprechend. Aber bei uns geht es auch gegen den Ball sehr intensiv weiter. Das ist eine Sache, die er einbringen muss. Das erwarte ich auch von ihm."

Grundsätzlich ist Flick froh, dass Sané und auch Abwehrspieler Niklas Süle nach ihren langwierigen Knieverletzungen zuletzt Spielpraxis im DFB-Trikot sammeln konnten. Der Bundestrainer setzte das Bayern-Duo in beiden Nations-League-Partien ein. "Darum bin ich dankbar, dass das Jogi Löw so gemacht hat", sagte Flick.

