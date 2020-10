DFB bestätigt Corona-Fall bei der U21-Nationalmannschaft

Herzogenaurach. Einen Tag vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Moldau ist ein Spieler der deutschen U21-Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Spieler und alle Kontaktpersonen wurden von Rest des Teams isoliert, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Welche Auswirkungen der Fall auf das für Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) geplante Spiel der U21 in Moldau hat, blieb zunächst offen. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Corona-Fall bei der Nachwuchs-Auswahl berichtet.

Alle weiteren Spieler und Betreuer wurden nach DFB-Angaben am Mittwoch negativ getestet. Die Ergebnisse einer weiteren Testreihe vom Donnerstag stehen demnach noch aus. Alle weiteren Schritte sollen nun mit den zuständigen Behörden und der Europäischen Fußball-Union UEFA abgestimmt werden, hieß es vom DFB. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz bereitet sich seit Sonntag in Herzogenaurach auf die Partie gegen Moldau und das für Dienstag in Fürth geplante Spiel gegen Bosnien-Herzegowina vor.

