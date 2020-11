Trotz der Coronafälle: DFB zieht die Länderspiele durch

Vorbereitung auf das Spiel im Risikogebiet: Die Nationalmannschaft um Bundestrainer Löw (mit Ball) probt für die Partie gegen Spanien in Sevilla.

Joachim Löw ist ein sehr höflicher Gesprächspartner. Man kann dem Bundestrainer die ungewöhnlichsten Fragen stellen – zum Beispiel nach Horst Lichter oder Dieter Bohlen – und bekommt nahezu immer eine aussagekräftige Antwort. Nur am späten Sonnabend war Löw auch auf mehrfache Nachfrage im wahrsten Sinne des Wortes überfragt. „Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner“, antwortete der 60-Jährige auf die Fragen über den Sinn und Unsinn des Festhaltens am Spiel gegen die Ukraine, die am Vortag fünf positive Corona-Fälle innerhalb der Mannschaft einräumen musste.

Dass die Partie überhaupt stattfinden würde, stand knapp fünf Stunden vor dem Anpfiff noch gar nicht fest. "Wir haben gefiebert, dass es keine weiteren Fälle gibt", räumte DFB-Direktor Oliver Bierhoff mit einer eher unpassenden Wortwahl im ZDF ein. Erst als der komplette Kader der Ukrainer ein weiteres Mal im Teamquartier im Steigenberger Hotel getestet wurde und alle Ergebnisse negativ waren, gab das zuständige Gesundheitsamt Leipzigs grünes Licht. Allerdings mit einer sehr seltsamen Begründung: Die Ukrainer hätten der Behörde versichert, dass die betroffenen Personen „keine engen Kontakt“ zu anderen Teammitgliedern gehabt hatten. Gemeinsame Anreise, gemeinsames Unterkunft Das verblüffte insofern, als dass die Mannschaft der Ukraine (mit den positiv getesteten Spielern) am vergangenen Mittwoch gegen Polen gespielt hatte, anschließend gemeinsam nach Leipzig gereist war und dort natürlich im gleichen Hotel residierte. „Wir sind darauf angewiesen, was uns dieses Team erzählt“, sagte Matthias Hasberg, der Sprecher der Stadt Leipzig. „Ein Gesundheitsamt ist keine Polizei.“ Das sieht man offenbar in anderen Ländern anders. Weil es beispielsweise in Norwegen im Vorfeld des für Sonntag angesetzten Spiels in Rumänien ebenfalls einen positiven Fall gab, wurde die gesamte Nationalmannschaft von den norwegischen Behörden unter Quarantäne gestellt und die Partie von der Uefa – eher unfreiwillig – abgesagt. DFB-Tross reist weiter - ins Risikogebiet Weil aber in Leipzig beide Mannschaften geschätzt mehr als 200 Testungen absolvieren mussten, ehe man sich doch für das Spiel entschied, folgte noch vor dem Anpfiff keine dritte Corona-Welle, aber sehr wohl eine Welle der Empörung. „Ich verstehe, dass die Menschen derzeit andere Sorgen, andere Gedanken haben“, sagte Bundestrainer Löw, dem während der Pressekonferenz Verbandssprecher Jens Gritter versuchte, zur Seite zu springen. So habe die Uefa bei den entsprechenden Laboren langfristig alle notwendigen Testungen „vorgebucht“, versicherte Grittner. „Wir gehen verantwortungsvoll und auch ein Stück weit demütig mit dieser Situation um.“ An diesem Montag fliegt die deutsche Mannschaft also zum nächsten Spiel. Nach Sevilla. Ins Hochrisikogebiet.​

DFB: Leon Goretzka ragt beim Sieg gegen die Ukraine heraus Kai Schiller Neuer: Zog mit 95 Länderspielen mit dem unvergleichlichen Sepp Maier gleich – und darf somit nach dem Spiel in Spanien auf seiner Visitenkarte den Titel Rekord-Nationaltorhüter führen. Zum Geschenk gab es dreifaches Pfostenglück gegen die Ukraine. Ginter: Nach seinem Treffer im Hinspiel gegen die Ukraine konzentrierte sich der Defensivallrounder im Rückspiel wieder auf sein Kerngeschäft. Süle: Tat der DFB-Abwehr gut, auch wenn er an diesem Abend in Leipzig gar keine Wunderdinge vollbringen musste. Rüdiger: Nach gerade einmal 112 Spielminütchen beim FC Chelsea durfte er sich über einerseits reichlich Spielpraxis in Leipzig freuen. Und muss sich andererseits über eine überflüssige Gelbe Karte ärgern. Gegen Spanien ist der Innenverteidiger gesperrt. Max: Brauchte sage und schreibe 27 Jahre, um erstmals für die Nationalelf nominiert zu werden – und sage und schreibe zwei Spiele, um sich wärmstens für ein EM-Ticket zu empfehlen. Timo Werner nutzt die Premier League als Härtetest Koch: Kann Abwehr, kann Abräumer, kann Spielgestalter. Im Löw-Jargon: Ein polyvalenter Tausendsassa. Gündogan: Hielt sich gegen die Ukraine insgesamt ein wenig zurück, um mit vollen Elan zum Gruppenendspiel gegen Spanien zu reisen. Goretzka: Einer herausragenden ersten Halbzeit ließ er eine immer noch gute zweite Halbzeit folgen. Hätte die Uefa auch in diesem Spiel einen „Man of the match" mit einer überflüssigen Trophäe gekürt, hätte der Bajuware Platz auf seinem Kamin schaffen müssen. Sané (bis 86.): Teil eins der berüchtigten Dreier-Mopedgang traf einmal – und wurde mehr oder weniger zufrieden kurz vor Schluss ausgewechselt. Löw zu TV-Quote: Bei der EM wird sie "sehr hoch" seinWaldschmidt (ab 86.): Sammelte ein paar Spielminuten. Werner (bis 76.): Teil zwei der berüchtigten Dreier-Mopedgang traf zweimal – und hätte bei seiner Auswechslung im leeren Stadion durchaus frenetischen Applaus verdient gehabt. Brandt (ab 76.): Musste diesmal keinen Rüffel von Löw befürchten. Gnabry: Teil drei der berüchtigten Dreier-Mopedgang tat sich schwer und traf dummerweise nicht einmal dreifach.​