Bericht: DFB-Gipfel um Zukunft von Joachim Löw hat begonnen

Joachim Löw steht vor seiner persönlichen Woche der Wahrheit. Und der Fußball-Bundestrainer hat den Kampf um seinen Job offenbar früher als erwartet aufgenommen. Löw soll bereits am Montag mit der Verbandsspitze um Präsident Fritz Keller in der Frankfurter DFB-Zentrale zu den entscheidenden Gesprächen zusammengekommen sein. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der DFB bestätigte den Bericht zunächst nicht.

Demnach sollen neben Löw und Keller DFB-Direktor Oliver Bierhoff, die beiden Vize-Präsidenten Peter Peters und Rainer Koch sowie Schatzmeister Stephan Osnabrügge an dem Treffen teilnehmen. Damit würde aus dem mächtigen Präsidialausschuss nur Keller-Gegenspieler Friedrich Curtius fehlen. Der Generalsekretär ist krankgeschrieben.

Bundestrainer Löw muss die Schmach von Sevilla und den Plan für die EM 2021 erklären

Laut Bild wird bei der Runde im kleinen Kreis sogar schon entschieden, ob Löw seinen bis zur WM 2022 laufenden Vertrag erfüllen und weitermachen darf. Die Zukunft des seit 2006 amtierenden Bundestrainers steht seit der historischen 0:6-Schmach in Sevilla gegen Spanien in der Nations League vor zwei Wochen auf der Kippe.

Das DFB-Präsidium hatte Löw zunächst die „zeitliche und emotionale Distanz“ eingeräumt, die aktuelle sportliche Situation in Ruhe aufzuarbeiten, und dann vom 60-Jährigen eine Analyse eingefordert. Diese soll dessen langjähriger Weggefährte Bierhoff dem Gremium am Freitag präsentieren. Dass es zudem ein Vorabtreffen mit einigen ausgewählten Funktionären geben soll, hatte sich abgezeichnet. Löw ist dann am Freitag, der sich zuletzt komplett aus der Öffentlichkeit gezogen hat, nicht mehr dabei.

Rücktritt von Löw wird auch beim DFB nicht erwartet

Dass Löw nach der angeordneten inneren Einkehr aber ein halbes Jahr vor der Europameisterschaft mit den Heimspielen in der Gruppenphase gegen Weltmeister Frankreich, Titelverteidiger Portugal und Ungarn in München hinwirft, halten Personen aus dem direkten Dunstkreis der DFB-Auswahl, aber auch gut informierte Personen im Umfeld der Verbands-Funktionäre für eine unwahrscheinliche Lösung. (fs/dpa/sid)