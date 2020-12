Es riecht nach Tempo-Basketball in der VW-Halle

Durchatmen oder gar feiern? Daran war für die Basketball Löwen nach dem Bundesliga-Sieg am Sonntag in Würzburg, einem 93:89 nach Verlängerung, nicht zu denken. Nachts ging es für die Braunschweiger mit dem Bus aus Unterfranken zurück, am Montag stand dann die Vorbereitung auf die Partie gegen die Gießen 46ers im Vordergrund, die schon am Dienstag um 20.30 Uhr in der VW-Halle ohne Zuschauer (Magenta-Sport) stattfindet.

„Das war ein hart umkämpfter Auswärtssieg und für das Selbstvertrauen unserer jungen Mannschaft sehr wichtig“, freute sich Pete Strobl am Tag danach über den zweiten Erfolg im vierten Ligaspiel. „Mir hat gefallen, dass wir Charakter gezeigt haben“, so der Löwen-Trainer weiter, der aber nicht lange zurückblicken wollte: „Wir müssen jetzt ganz schnell den Kopf umdrehen und nach vorne denken.“

Die Big Men fehlen Gießen und Braunschweig

Ein kleiner Blick zurück sei an dieser Stelle dennoch gestattet. In den vergangenen drei Jahren waren die Duelle zwischen den BBL-Kontrahenten Braunschweig und Gießen stets geprägt von ihren dominanten US-Centern. Bei den Löwen sorgte Allstar Scott Eatherton für Gefahr unter den Brettern, die 46ers hatten mit dem massigen John Bryant einen zweifachen Liga-MVP in ihren Reihen. Beide Big Men verließen im Sommer ihre Klubs – und das macht sich auf dem Parkett deutlich bemerkbar.

„Das ist ein Gegner, der ganz anders spielt als ein normaler Gegner“, beschreibt Strobl die Gießener. Was er damit meint? „Mit einem Wort würde ich sagen: schnell! Ihr Trainer ist berühmt dafür, dass seine Mannschaften den Ball nach vorne pushen, ziemlich früh werfen und alle grünes Licht haben“, charakterisiert er den Spielstil der Mittelhessen, den Trainer Ingo Freyer einst schon bei Phoenix Hagen etablierte. Prinzipiell ließ er so auch in Gießen spielen, doch der eher langsame Bryant passte nie so recht zu dieser Philosophie, die nicht nur in der NBA gerne als „Run and gun“ bezeichnet wird.

Die 46ers spielen nun schneller

Nun ist Bryant weg, und die Gießener spielen kleiner und noch schneller. „Dieses Jahr haben sie ein paar gute Guards, die viele Freiheiten haben. So ein Gegner ist immer gefährlich“, warnt Strobl vor den 46ers, die ihr Erfolgsrezept bisher allerdings noch nicht gewinnbringend umsetzen konnten – bisher gingen alle fünf Pflichtspiele verloren. „Der Schlüssel, um dieses Spiel zu gewinnen, wird unsere Verteidigung sein“, ist sich Martin Peterka sicher, „denn sie sind ein offensiv orientiertes Team.“ Der Tscheche im Löwen-Dress, der gegen Würzburg in nur zwölf Minuten neun Punkte erzielte, hofft darauf, aus defensiven Stopps einfache Punkte durch überfallartige Schnellangriffe zu generieren – so wie es sich auch die Gießener stets vornehmen. Alles deutet also auf 40 Minuten rasanten Tempo-Basketball hin.

In Würzburg wusste bei den Löwen das Trio aus den deutschen Nationalspielern Lukas Meisner und Karim Jallow sowie US-Aufbauspieler James Robinson (je 14 Punkte) zu gefallen, auch Center Gavin Schilling (12 Punkte, 7 Rebounds) verrichtete einen soliden Job. Beizeiten etwas passiv wirkte dagegen US-Guard Bryon Allen (8 Punkte, 3 Assists), der wie zuvor in der Partie gegen Vechta nur sieben Würfe nahm, diesmal aber seltener als Vorbereiter glänzte.

Allen muss das Mittelmaß finden

„In Bryon Allens Vergangenheit haben manche Trainer und Spieler gesagt, dass er zu viel geworfen hat“, bietet Strobl einen Erklärungsansatz für die überraschende Zurückhaltung des talentierten Scorers, dem ein wenig der Ruf eines Ego-Zockers vorauseilte. Die Herausforderung des Löwen-Trainers sei es nun, mit dem 28-Jährigen „den richtigen Weg zu finden, dass wir als Mannschaft gewinnen. Dabei ist es für mich egal, ob er 30 oder 0 Punkte macht.“

Die Verwandlung von der korbgierigen Punktemaschine zum echten Führungsspieler, die Bryon Allen gerade vollzieht, wird für den Löwen-Erfolg in dieser Spielzeit von immenser Bedeutung sein. Im zu erwartenden heißen Schlagabtausch gegen Gießen dürfte der Shooting Guard von seinem Trainer aber auch die Lizenz zum Werfen bekommen.

Sonntag gegen Bayreuth

Nach einem Sieg könnten die Löwen diesmal sogar ein bisschen feiern, oder – in Corona-Zeiten – zumindest durchatmen. Die nächste Partie, zu Hause gegen Bayreuth, findet erst am Sonntag statt.

Der Gegner

Nach fünf Pflichtspielen, drei davon im Pokal, zwei in der Basketball-Bundesliga, warten die Gießen 46ers noch immer auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Nach zum Teil deutlichen Pleiten bewiesen die Gießener am Sonntag im Heimspiel gegen Bamberg aber ihre offensive Feuerkraft. Zum Sieg reichte es beim 99:106 aber noch nicht.

Center-Ikone John Bryant ist weg, dafür gibt es viele neue Gesichter bei den Mittelhessen. Löwen-Trainer Pete Strobl hat insbesondere vor dem amerikanischen Guard-Duo Jonathan Stark und Liam O’Reilly Respekt. Die beiden erzielten gegen Bamberg zusammen 47 Punkte.

Auch mit 36 Jahren zeigt Flügelspieler Brandon Thomas weiterhin, dass er in der BBL noch gut mithalten kann. Der einstige Braunschweiger (2009 bis 2011) mit dem starken Dreipunktewurf schenkte Ulm im ersten Liga-Spiel 17 Punkte ein.