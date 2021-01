DFB-Pokal live! Achtelfinal-Auslosung mit Schalke, BVB, RWE

Obwohl noch zwei Partien - Leverkusen gegen Frankfurt und Kiel gegen FC Bayern - ausstehen, wird an diesem Sonntag bereits das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Zu sehen ab 17.30 Uhr in der ARD-Sportschau - und hier in unserem Live-Ticker:

Anders als sonst findet die Ziehung nicht im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vor Publikum und Klub-Vertretern statt, sondern in einem Studio in Köln. Als "Glücksfee" ist Skisprung-Olympiasieger Sven Hannawald vorgesehen, der die Paarungen ziehen wird. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Diese Teams stehen im Achtelfinale

Schalke 04 (3:1 gegen SSV Ulm 1846)

Borussia Dortmund (2:0 gegen Eintracht Braunschweig)

Borussia Mönchengladbach (5:0 gegen SV Elversberg)

Rot-Weiss Essen (3:2 gegen Fortuna Düsseldorf)

SC Paderborn - (3:2 gegen 1. FC Union Berlin)

1. FC Köln (1:0 gegen VfL Osnabrück)

RB Leipzig (3:0 gegen FC Augsburg)

SpVgg Greuther Fürth (7:6 i.E gegen TSG Hoffenheim)

SV Darmstadt (3:0 gegen Dynamo Dresden)

VfL Wolfsburg (4:0 gegen SV Sandhausen)

VfB Stuttgart (1:0 gegen SC Freiburg)

Werder Bremen (3:0 gegen Hannover 96)

VfL Bochum (3:0 i.E. gegen FSV Mainz)

Jahn Regensburg (4:2 i.E. gegen Wehen Wiesbaden)

sowie die Sieger aus den Partien

Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt (12.01.2021)

Holstein Kiel gegen Bayern München (13.01.2021)