Vierschanzentournee: Geiger patzt im ersten Durchgang

Karl Geiger beim Springen in Innsbruck.

Innsbruck. Karl Geiger hat bei der Vierschanzentournee in Innsbruck gepatzt und schon im ersten Durchgang viele Punkte verloren. Der 27 Jahre alte Skispringer kam zunächst nicht über 117 Meter hinaus und belegte zur Halbzeit Rang 30.

In Führung liegt der Pole Kamil Stoch, der 127,5 Meter sprang und knapp vor Anze Lanisek (Slowenien) und Ryoyu Kobayashi aus Japan landete. Geiger büßte vor leeren Rängen am Bergisel in einem Sprung 22,5 Punkte auf Stoch ein. Auch der Gesamtführende Halvor Egner Granerud aus Norwegen patzte kräftig und landete zunächst nur auf Rang 29.

Etwas besser lief es bei Markus Eisenbichler, der nach schwachem Probesprung auf 120,5 Meter kam und Rang 15 belegte. Severin Freund (36.), Pius Paschke (37.) und Constantin Schmid (39.) schafften es nicht in den zweiten Durchgang. Bester Deutscher im ersten Sprung war Martin Hamann als Achter.

