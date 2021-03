Gislason erhält Drohbrief - DHB kündigt rechtliche Schritte an

Di, 16.03.2021, 15.55 Uhr

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat einen an ihn adressierten anonymen Drohbrief per Post bekommen. DHB-Vizepräsident Bob Hanning verurteilte die rassistischen Beleidigungen und massiven Drohungen gegen Gislason "aufs Schärfste" und kündigte rechtliche Schritte an.