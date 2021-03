Mo, 22.03.2021, 11.32 Uhr

Nach dem wichtigen Mainzer Sieg in Hoffenheim bleibt Trainer Bo Svensson realistisch, weiß aber um die Bedeutung des Dreiers im Abstiegskampf. Sein angefressener Gegenüber Sebastian Hoeneß verbietet dagegen jegliche Gedanken an die Qualifikation für den Europapokal und kündigt eine intensive Aufarbeitung an.