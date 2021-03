Gündogan in der Form seines Lebens? "Fühle mich sehr wohl"

Di, 30.03.2021, 13.54 Uhr

Ilkay Gündogan ist mit Manchester City momentan das Maß der Dinge in der Premier League. Der 30-Jährige befindet sich in einer bärenstarken Form. Besonders freut sich der Mittelfeldspieler schon auf das Duell mit seinem Ex-Klub in der Champions League.