Medien: Frankfurt will Rangnick holen

Medien: Frankfurt will Rangnick holen

Di, 13.04.2021, 18.57 Uhr

Eintracht Frankfurt will den scheidenden Trainer Adi Hütter sowie Sportvorstand Fredi Bobic wohlmöglich durch Ralf Rangnick ersetzen. Wie Sky und Bild berichten, soll Rangnick die Posten als Trainer und Sportvorstand in Personalunion übernehmen. Diese Doppelfunktion hatte Rangnick in der Vergangenheit unter anderem zeitweise schon bei RB Leipzig inne.