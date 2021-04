Nur noch eine Niederlage: Schalke ganz dicht vor dem Abstieg

Mo, 19.04.2021, 13.25 Uhr

Schalke 04 steht mehr denn je vor dem ersten Abstieg seit 1988. Eine Niederlage in Bielefeld, und der Absturz in die Zweitklassigkeit wäre auch rechnerisch besiegelt. Das 0:4-Debakel am Samstag in Freiburg macht Trainer Dimitrios Grammozis ein Stück weit ratlos, dennoch glaubt er an den Charakter seiner Mannschaft.