2:0 gegen Leverkusen: Starke Bayern mit Meister-Matchball

Di, 20.04.2021, 23.37 Uhr

Meister-Matchball für den FC Bayern: Die Münchner stehen in der Bundesliga kurz vor dem neunten Titelgewinn in Folge. Der Rekordmeister siegte gegen Bayer Leverkusen souverän mit 2:0 und kann mit einem weiteren Erfolg bereits am Samstag bei Mainz 05 die 31. deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern.