Bayern unaufhaltsam: Glückwünsche erst "nach dem Mainz-Spiel"

Mi, 21.04.2021, 08.12 Uhr

Bayern München ist nur noch einen Sieg vom neunten Meistertitel in Folge entfernt. Durch den erneuten Patzer von Konkurrent Leipzig könnte der Rekordmeister schon am Samstag in Mainz am viertletzten Spieltag feiern. Ein Topstar könnte rechtzeitig zurück ins Team rutschen.