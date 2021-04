EM-Spielorte: Bilbao offenbar aus dem Rennen, Dublin wackelt

Mi, 21.04.2021, 23.32 Uhr

München zittert noch, Bilbao ist dagegen offenbar raus - und in Dublin winken die Organisatoren selbst fast schon ab: In der Frage um die Wackelkandidaten unter den Spielorten der Fußball-Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) gab es am Mittwoch erste Antworten.