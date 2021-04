Schalke: Absteiger will Huntelaar und Kolasinac halten

Absteiger Schalke 04 will in der 2. Liga mit den Rückkehrern Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac den sofortigen Wiederaufstieg anstreben. Stürmer Huntelaar deutete zuletzt an, dass er sich ein Jahr in der 2. Liga vorstellen könne.