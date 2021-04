Wie geht's weiter mit Fritz Keller? DFB-Showdown steht bevor

Do, 29.04.2021, 02.02 Uhr

Nach seinem Nazi-Vergleich hängt die Zukunft von Präsident Fritz Keller beim DFB am seidenen Faden. Ein Showdown im Machtkampf an der Verbandsspitze wird erwartet. Am Wochenende treffen sich die Bosse der 21 Landesverbände - die Vertrauensfrage soll gestellt werden.