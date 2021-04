"So explosiv": Nowitzki hofft auf Schröder bei Olympia-Quali

Do, 29.04.2021, 18.43 Uhr

Basketball-Ikone Dirk Nowitzki hofft bei der schwierigen Olympia-Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft auf Einsätze von Dennis Schröder. Er sei "so explosiv", sagte der Ex-NBA-Star am Rande der Auslosung für die Heim-EM 2022, "so einen Aufbau hatten wir in Deutschland noch nie".