Teenie-Talent Stoephasius: Skaten durch Olympia "größer machen"

Mo, 03.05.2021, 13.56 Uhr

Deutschlands große Olympia-Hoffnung bei der Skateboard-Premiere in Tokio wird im Sommer 14 Jahre alt und heißt Lilly Stoephasius. Die Berlinerin will eine neue Ära in der Skaterszene einläuten. Die Sportart habe ihr "Leben auf den Kopf gestellt", sagte Stoephasius im SID-Interview.