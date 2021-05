Tokio 2020: Timo Boll peilt erneut Olympia-Medaille an

Do, 06.05.2021, 10.18 Uhr

40 Jahre alt ist Timo Boll mittlerweile und steht vor seinen sechsten Olympischen Spielen. Doch auch wenn der Tischtennis-Altmeister momentan "nicht der Timo Boll an der Platte" ist, den er selbst sehen möchte, peilt der Hesse in Tokio eine Medaille an. Und auch eine Teilnahme an Olympia 2024 in Paris schließt der "ewige Boll" nicht aus.