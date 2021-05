Gladbach selbstbewusst: "Können Bayern Paroli bieten"

Do, 06.05.2021, 17.26 Uhr

Der FC Bayern kann am Samstagabend die Titelverteidigung perfekt machen. Borussia Mönchengladbach stellt sich also in München auf eine "große Herausforderung" ein. Trotzdem rechnen sich die Fohlen Chancen aus.