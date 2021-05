Nach 7 Monaten: Bundesliga-Finale in Berlin vor 2000 Fans

Mo, 17.05.2021, 17.19 Uhr

Nach knapp siebenmonatiger Abstinenz sind am Wochenende wieder Zuschauer in der Fußball-Bundesliga zugelassen. Der Berliner Senat erteilte Union Berlin zum Saisonfinale für das Heimspiel am Samstag gegen RB Leipzig die Erlaubnis, 2000 Fans in die Alte Försterei zu lassen.