DEB-Team nach Quarantäne erstmals auf WM-Eis

Mi, 19.05.2021, 12.50 Uhr

Nach drei Tagen Einzel-Quarantäne im Hotelzimmer sind die deutschen Eishockey-Nationalspieler erstmals in Riga auf das WM-Eis gegangen. Beim Eintritt in die WM-Blase in der lettischen Hauptstadt waren drei Tage Selbst-Isolation vorgeschrieben. "Der Spaß war riesig", berichtete Kapitän Moritz Müller nach der ersten Trainingseinheit.