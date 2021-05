Bremen steigt ab - Köln in die Relegation, Arminia gerettet

Bremen steigt ab - Köln in die Relegation, Arminia gerettet

Sa, 22.05.2021, 17.45 Uhr

Trauer in Bremen: Werder muss zum zweiten Mal nach 1980 den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Der 1. FC Köln hat sich den Relegationsplatz gesichert und Aufsteiger Bielefeld bleibt ein weiteres Jahr in der Bundesliga.