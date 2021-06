Tränen bei Joker Gregoritsch: Österreich schreibt Geschichte

Bei Michael Gregoritsch flossen Tränen der Erleichterung. "Es ist fantastisch", sagte der Torschütze der Österreicher nach dem erlösenden ersten Sieg bei einer Fußball-Europameisterschaft.

Gemeinsam mit dem ebenfalls eingewechselten Marko Arnautovic führte der Profi des FC Augsburg das Team in Bukarest zum 3:1 (1:1) gegen den lange ebenbürtigen Turnier-Neuling Nordmazedonien. "Gratulation an die Spieler. Sie haben heute Geschichte geschrieben", sagte der deutsche Nationaltrainer der ÖFB-Auswahl, Franco Foda.

Der Gladbacher Stefan Lainer (18.) hatte die Österreicher vor rund 13.000 Zuschauern in Führung gebracht, Altstar Goran Pandev (28.) unter Mithilfe der phasenweise schwachen Abwehr um den künftigen Real-Star David Alaba den Ausgleich erzielt. Dann trafen die Joker Gregoritsch (78.) und Arnautovic (89.) zum Premierenerfolg der Alpenrepublik.

"Es war ein schwieriges Jahr für mich", betonte der sichtlich ergriffene Gregoritsch. "Das Tor ist für alle, die an mich geglaubt haben." Alaba, der nach dem Abpfiff sämtliche Kollegen umarmte und zum Man of the Match gekürt wurde, sprach von einem "sehr wichtigen Sieg" seines Teams. "Wir haben über weite Phasen richtig guten Fußball gespielt", befand der Leipziger Mittelfeldmann Konrad Laimer.

Nordmazedonien "voller Selbstvertrauen"

2008 und 2016 waren die Österreicher jeweils ohne Sieg nach der Gruppenphase abgereist. Die Nordmazedonier, die in der WM-Qualifikation Ende März sensationell Deutschland bezwungen hatten, verpassten ihr erstes EM-Erfolgserlebnis nun knapp. In der Gruppe C warten noch die Ukraine und Mitfavorit Niederlande auf beide Teams. "Voller Selbstvertrauen" könne man die verbleibenenden Partien der Vorrunde angehen, sagte Nordmazedoniens Coach Igor Angelovski, der die Fans zum Start gerne "mit einem besseren Resultat belohnt" hätte.

Unterstützt von ihren Anhängern, die das Gros der Besucher in der Arena Națională ausmachten und in der Anfangsphase jede gelungene Aktion ihrer Helden lautstark bejubelten, begannen die Nordmazedonier durchaus mutig. Die Österreicher, aus deren Startelf neun Profis in der vergangenen Saison in der deutschen Bundesliga gespielt hatten, wirkten überrascht und waren zunächst um Kontrolle bemüht. Kapitän Alaba, der nach der EM vom FC Bayern München nach Spanien wechselt, agierte dabei als Ballverteiler und Mittelmann in der Abwehrkette.

"Eriksen stay strong"

Gleich ihre erste Chance nutzten die Österreicher dann aber eiskalt. Nach einer herrlichen Flanke des Leipzigers Marcel Sabitzer aus dem linken Halbfeld traf Lainer am zweiten Pfosten per Direktabnahme zur überraschenden Führung. Beim Torjubel hielt der Außenverteidiger genau wie Gregoritsch später ein Shirt mit der Aufschrift "Eriksen stay strong" hoch - eine aufmunternde Botschaft an den Dänen Christian Eriksen, der im Spiel gegen Finnland (0:1) tags zuvor kollabiert war und wiederbelebt werden musste. Vier Minuten später hätte Stuttgart-Stürmer Sasa Kalajdzic fast nachgelegt.

Die Nordmazedonier brauchten einige Minuten, um sich wieder zu sammeln - und wurden dann von den Österreichern ins Spiel zurückgeholt. Nachdem sich seine Vorderleute gegenseitig angeschossen hatten, stürmte Keeper Daniel Bachmann aus seinem Kasten, konnte den Ball aber nicht sichern. Kapitän und Nationalheld Pandev, der die Nordmazedonier im Quali-Playoff gegen Georgien (1:0) im November überhaupt erst zum Turnier geschossen hatte, profitierte und staubte zum 1:1 ab. Anschließend streckte er die Zeigefinger Richtung Himmel.

Arnautovic belebt Offensive

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte leisteten sich die Österreicher, die den Leverkusener Aleksandar Dragovic nach einem Luftzweikampf mit Aleksandar Trajkosvki zur Pause auswechseln mussten, viele Fehler im Spielaufbau. Der erfahrene und ballsichere Alaba blieb aber vorerst hinten. Weitere Chancen blieben zunächst aus - dann hatte Nordmazedonien auf einmal die ganz große. Boban Nikolov scheiterte aus spitzem Winkel an Bachmann, Pandev setzte den Nachschuss drüber (63.). Zwei Minuten später vergab Gregoritsch auf der anderen Seite.

Die Hereinnahme des Augsburgers und des Ex-Bundesliga-Profis Arnautovic tat Österreichs Angriffsspiel gut - und zahlte sich aus. Nach einer Flanke des nun offensiveren Alaba traf Gregoritsch aus wenigen Metern zum 2:1 für die Foda-Elf, später erhöhte Arnautovic noch auf 3:1. "Wir geben uns mit diesen drei Punkten jetzt nicht zufrieden", sagte Alaba hinterher. "Das war unser erstes Ziel, das haben wir erreicht. Da wollen wir weitermachen."

© dpa-infocom, dpa:210613-99-978363/7