Hjulmand vor Belgien-Spiel: "Niemand kann Christian ersetzen"

Mi, 16.06.2021, 18.35 Uhr

Nach dem Schock rund um den Kollaps von Christian Eriksen trifft Dänemark am Donnerstag in Kopenhagen auf Belgien. Das Stadion und das Krankenhaus in dem Eriksen liegt, trennen dabei nur wenige Meter Luftlinie. Für Trainer Kasper Hjulmand ist das "verrückt".