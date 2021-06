Regenbogen-Debatte: Hitzlspergers Uefa-Kritik hat Gewicht

Ganz am Ende, in nördlicher Richtung liegt auf der Magareteninsel von Budapest das Grand Hotel. Eine prunkvolle Anlage mit eigener Schiffsanlegestelle, die Gemäuer könnten als Filmkulisse für einen rührigen Spielfilm aus dem Mittelalter dienen, manche Bäume im dazugehörigen Garten sind so alt. Deren dichtes Blattwerk würde eigentlich schon genügend Sichtschutz bieten, trotzdem ist noch mal ein blickdichter grüner Zaun komplett ums Hotelgelände gezogen. Grimmige Wachposten patrouillieren, wollen nicht recht zu den fröhlichen Menschen, die sich hier tummeln, passen.

Ronaldo mit Chance auf nächsten Rekord

Irgendwo im Grand Hotel schläft Cristiano Ronaldo (36), und es ist ein offenes Geheimnis, dass der Superstar von Portugal davon träumt, dieses paneuropäische Turnier zu nutzen, um der Fußball-Welt den nächsten Rekord zu bescheren. Noch zwei Tore, dann steht er bei 109 Länderspieltreffern – und auf derselben Stufe wie der Iraner Ali Daei. Die nächste Gelegenheit hat Ronaldo heute nicht weit weg von seiner prächtigen Residenz, in der Puskas-Arena, gegen Frankreich (21 Uhr/MagentaTV), wenn der Vorhang für den Vergleich zwischen Europa- und Weltmeister aufgeht.

Die Portugiesen müssen sich schütteln nach der 2:4-Klatsche gegen Deutschland. Den Fokus auf „unsere Stärken“ verlangt Trainer Fernando Santos, der so wenig Einblicke in seine Gefühlsleben gewährt wie in sein Basiscamp. Der Titelverteidiger ist zwar bereits mit einem Remis sicher weiter, aber Geschenke von den bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Franzosen sind keine zu erwarten: Denn die Paarung führt unweigerlich noch einmal auf der Zeitachse fünf Jahre zurück. Zum EM-Endspiel 2016, als Ronaldo, von Schmerzen gezeichnet, von den Kameras gefühlt häufiger verfolgt als der Ball, nach 25 Minuten nicht mehr konnte. Was er tat, fanden gerade in Frankreich nicht alle gut: Wie ein Rumpelstilzchen seine Spielverderber anzufeuern, die Gastgeber in einen Abnutzungskampf zu verwickeln, um einmal erbarmungslos zuzuschlagen. 109. Minute, Distanzschuss Eder. Den Schuss ins französische Herz beim Heimturnier haben noch nicht alle verwunden.

Diese drei Franzosen bilden das beste Mittelfeld der WeltAntoine Griezmann, 30, war damals lange eine herausragende Figur der EM, doch wusste er am Ende eben auch nicht mehr weiter. Der Offensivmann ist neben Torwart Hugo Lloris, 34, und Paul Pogba, 28, der einzige, der unter Nationaltrainer Didier Deschamps damals gesetzt war und es auch heute noch ist. Mittlerweile besetzt Griezmann einen Platz als hängende Spitze und blickte bereits am Sonntag in Budapest auf die prestigeträchtige Paarung. Griezmann bezeichnete Ronaldo nun sogar als „Vorbild für alle jungen Spieler“ und sei – wegen seines Alters – für jeden eine Inspiration. Ansonsten gehe es ihm weniger um eine Revanche, als um eine Reaktion nach dem trägen Auftritt gegen Ungarn (1:1).

Kylian Mbappé als Hoffnungsträger

Frankreichs Pendant zu Ronaldo heißt im Jahre 2021 Kylian Mbappé. Bislang wartet der 22-Jährige noch auf sein erstes EM-Tor. Trotzdem war er am Samstag in der Puskas-Arena noch bester, weil aktivster Franzose. Zudem ist er unbelastet von der Verlierergeschichte.

Auch diejenigen, die am 10. Juli 2016 auf der Sonnenseite standen, beschäftigen sich vor der Neuauflage des EM-Endspiels lieber mit der Gegenwart. Ronaldos bester Kumpel, Abwehrstar Pepe, 38, sagt: „Wir müssen uns an Deutschland ein Beispiel nehmen. Die haben sich schon gefreut, wenn sie eine Ecke bekommen haben. Sie wollten uns besiegen. Und wir müssen es ihnen gleichtun. Wir müssen es so sehr wollen wie Deutschland.“