England will ins Finale: Mit "großem Zutrauen" gegen Dänemark

England will ins Finale: Mit "großem Zutrauen" gegen Dänemark

Mo, 05.07.2021, 20.28 Uhr

Bei der WM 2018 scheiterte England noch im Halbfinale an Kroatien, nun wollen es die Three Lions gegen Dänemark besser machen. Harry Maguire setzt auf die Erfahrung aus der Pleite vor drei Jahren. Der Glaube an den Finaleinzug im heimischen Wembley - vor 60.000 Zuschauern - ist groß.