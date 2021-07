Zur neuen Bundesliga-Saison: Zuschauer-Rückkehr beschlossen

Di, 06.07.2021, 16.14 Uhr

Die Politik hat der Fußball-Bundesliga grünes Licht für eine Zuschauer-Rückkehr in der kommenden Saison gegeben. Die Spitzen der Staats- und Senatskanzleien haben am Dienstag einen gemeinsamen Beschluss gefasst, der einen Flickenteppich durch unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern verhindern soll.