Gegen Löw, gegen Kroos: Uli Hoeneß teilt kräftig aus

So, 11.07.2021, 13.48 Uhr

Uli Hoeneß hat mal wieder kräftig ausgeteilt. Der ehemalige Bayern-Präsident äußerte im Doppelpass bei Sport1 umfassende Kritik am früheren Bundestrainer Joachim Löw, dem EM-Auftritt der deutschen Nationalmannschaft und insbesondere an Toni Kroos. Der konterte umgehend via Twitter.