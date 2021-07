London. Schwere Ausschreitungen haben das EM-Finale zwischen England und Italien begleitet. Die Londoner Polizei steht massiv in der Kritik.

EM 2021 Scharfe Kritik an Londoner Polizei nach Krawallen in Wembley

Nach den Ausschreitungen rund um das EM-Finale im Wembley-Stadion ist die Londoner Polizei scharf in die Kritik geraten. Kabinettsmitglieder und der Fußballverband FA würden der Polizei vorwerfen, das Stadion im Nordwesten der britischen Hauptstadt nicht gut genug abgeschirmt zu haben, berichtete die Zeitung „The Times“ am Mittwoch.

Zudem sei die Verwunderung groß, warum die Polizei die Partie zwischen England und Italien nicht als Hochrisikospiel eingestuft habe. „Es gab Fehler, und wir müssen prüfen, wo die Fehler lagen“, sagte Bürgermeister Sadiq Khan dem Sender BBC Radio 4.

Für das Spiel waren wegen der Corona-Pandemie nur 60 000 Zuschauer im Wembley-Stadion zugelassen, das entspricht zwei Drittel der Kapazität von 90 000 Sitzen. Auf Fernsehbildern waren aber nur wenige freie Plätze zu sehen.

Die „Times“ schrieb, dass sich „Tausende“ illegal Zugang zum Stadion verschafft haben könnten, darunter bekannte Hooligans. Augenzeugen berichteten, dass Security-Mitarbeiter Geld angenommen hätten, um Leute einzulassen. Im Stadion hätten zahlreiche Zuschauer ohne Eintrittskarten dann freie Sitze und Durchgänge besetzt, andere hätten Familien mit Kindern verscheucht.

Das Sicherheitspersonal sei schlecht ausgebildet, die Polizei im Stadioninneren kaum zu sehen gewesen. Mindestens zwei italienische Fans seien von Hooligans schwer verletzt worden. Die „Times“ zitierte eine ranghohe Regierungsquelle, die Vorwürfe seien „sehr schwer, wenn sie zutreffen“.

Bürgermeister rechnet mit weiteren Festnahmen

Die Polizei hatte mitgeteilt, dass am Sonntag in London 86 Menschen wegen verschiedener Verstöße festgenommen worden seien, davon 53 in Wembley. Er rechne mit vielen weiteren Festnahmen, sobald Bilder von Überwachungskameras ausgewertet sind, sagte Khan. Anwesende Polizeikräfte und Sicherheitsleute hätten ihr Bestes getan.

„Wir wissen, dass Tausende ohne Tickets nach London kamen“, sagte Khan. Beim Sturm auf die Stadiontore wurde auch der Vater von Nationalspieler Harry Maguire verletzt, wie der Verteidiger der „Sun“ sagte. Viele Menschen waren durch den VIP-Eingang ins Stadion gelangt.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat wegen der Vorfälle Ermittlungen gegen die FA aufgenommen, die ihrerseits einen umfassenden Bericht angekündigt hat. Die Krawalle könnten die gemeinsame Bewerbung Englands und Irlands zur Ausrichtung der WM 2030 belasten. (dpa)

