"Alter Schwede": Zlatan Ibrahimovic wird 40

Sa, 02.10.2021, 21.11 Uhr

Vergleiche mit Gott und eine Statue in der Heimat: Der extrovertierte Zlatan Ibrahimovic eckt nicht nur auf dem Fußballplatz an. Am Sonntag wird der Schwede 40. Ein Karriereende des Stürmers ist nicht in Sicht.