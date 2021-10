WM-Quali geht weiter: DFB-Team versammelt sich in Hamburg

Mo, 04.10.2021, 20.24 Uhr

Weiter geht es Richtung WM 2022: In Hamburg versammelt sich das Fußball-Nationalteam für die anstehenden Quali-Spiele gegen Rumänien am Freitag und in Nordmazedonien am 11. Oktober. Zurück in der DFB-Auswahl sind Marc-Andre ter Stegen und Matthias Ginter.