Leonardo wegen Mbappé sauer auf Real: "Mangel an Respekt"

Mi, 06.10.2021, 12.08 Uhr

Das Transfertheater um Superstar Kylian Mbappé geht in die nächste Runde. PSG-Sportdirektor Leonardo wirft Real Madrid "Mangel an Respekt" vor. Präsident Florentino Perez hatte mit Aussagen am Vortag über "Neuigkeiten im Januar" für Wirbel gesorgt.