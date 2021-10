Di Salvo vor U21-Debüt: "Müssen Begeisterung entfachen"

Mi, 06.10.2021, 18.57 Uhr

Gegen Israel feiert Antonio Di Salvo am Donnerstag sein Debüt als Chefcoach der deutschen U21. Der Nachfolger von Stefan Kuntz war in den vergangenen Jahren als Assistenz-Coach an vielen Erfolgen beteiligt, plant aber dennoch punktuelle Veränderungen.