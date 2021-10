Formel 1: Fragen und Antworten zum Großen Preis der Türkei

Do, 07.10.2021, 07.32 Uhr

Die Formel 1 kehrt wie schon im Vorjahr ungeplant nach Istanbul zurück. Vor dem Großen Preis der Türkei ist der Titelkampf so spannend wie lange nicht mehr. Nur zwei Punkte trennen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Wer in Istanbul die Nase vorn hat, scheint völlig offen. Auch weitere Fragen sind vor dem Rennen am Bosporus ungeklärt.