DFB-Team im Mittelfeld "so gut besetzt wie kaum ein anderer"

Do, 07.10.2021, 10.07 Uhr

Das DFB-Team hat in den Augen von Didi Hamann unter Bundestrainer Hansi Flick einen sehr positiven Start hingelegt. Der Ex-Nationalspieler sieht Deutschland in der Offensive und vor allem im Mittelfeld mit Kimmich und Goretzka "so gut besetzt, wie kaum ein anderer". Der Schlüssel aber liege in der Defensive.