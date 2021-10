Auftaktsieg in Indian Wells: Zverev für ATP Finals qualifiziert

Mo, 11.10.2021, 08.22 Uhr

Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Masters in Indian Wells die dritte Runde erreicht. Der an Nummer drei gesetzte Hamburger besiegte den Amerikaner Jenson Brooksby in drei Sätzen und qualifizierte sich damit zugleich für die ATP Finals in Turin im November.