Schröders Neustart in Boston: NBA startet am Mittwoch

So, 17.10.2021, 12.20 Uhr

Dennis Schröder muss nach seinem Wechsel zu den Boston Celtics liefern. In der neuen NBA-Saison spielt er um seine Zukunft. Nach dem verpatzten Millionen-Poker bei den Los Angeles Lakers will er sich neu beweisen. In der Nacht auf Donnerstag geht es wieder los.