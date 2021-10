Olympia 2022 in Peking: Uiguren-Aktivisten fordern Boykott

Di, 19.10.2021, 12.48 Uhr

Aktivistinnen des Weltkongress der Uiguren sowie der Organisation "Studenten für ein freies Tibet" fordern eine Verlegung der Olympischen Spiele von Peking 2022 und haben die G7-Staaten zum Boykott aufgerufen. Die schweren Menschenrechtsverletzungen in China sorgen für Kritik am Austragungsort und am IOC.